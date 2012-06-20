В киевском транспорте - как в душегубке

В салонах киевского общественного транспорта из-за отсутствия кондиционеров и с наступлением по-настоящему летней погоды температура в разгар дня не опускается ниже 32 градусов.

Об этом пишет газета “Сегодня”, проведя соответствующие замеры температуры воздуха в муниципальных автобусах и троллейбусах центральных маршрутов.

Так, 32° было в салоне нового троллейбуса №16, который ходит на Майдан Независимости. На остановке, в тени, при этом градусник показывал 29°.

На вопрос, где кондиционер, кондуктор удивленно ответила: «Какой кондиционер, окошки вон открыты, можете пересесть». Водитель тоже поразилась: «Он тут даже не предусмотрен».

В новеньком автобусе №62, который едет через центр до Лавры, градусник показал уже 33,3°.

В скоростном трамвае №3 термометр побил рекорд - +35 градусов. Пассажиры обмахивались платочками: «Ну это просто душегубка!».

Кондиционеры в автобусах и троллейбусах, говорят в мэрии, будут не раньше, чем через год, пишет газета.

«Они будут, никто не обманывал. Но пока мы получаем транспорт по старым договорам от 2008 года, там кондиционеры не предусмотрены. А по новым договорам машины поступят в следующем году», - объяснил начальник Главного управления транспорта КГГА Евгений Водовозов.

Но в старых машинах «холодок» устанавливать не будут. «В старый транспорт мы не планируем устанавливать кондиционеры, они будут только в новом», - заявил глава КГГА Александр Попов.