Болельщиков просят не справлять свои потребности где попало
10:11, 20 июня 2012Новости регионов
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Милиция будет штрафовать
Столичная милиция в очередной призывает как украинских так и иностранных болельщиков соблюдать общепринятые нормы поведения и не справлять естественные потребности в неустановленных для этого местах.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, независимо от гражданства лицо, совершающее подобное правонарушение, несет ответственность согласно нормам действующего украинского законодательства.
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