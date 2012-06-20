В фанзоне задержан 19-летний парень, что поджег дымовую шашку

В киевской фанзоне задержан 19-летний парень, который поджег дымовую шашку после матча между сборными Украины и Англии.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, в результате поджога дымовой шашки нарушитель не нанес никому телесных повреждений. Сейчас он находится в территориальном отделении милиции, где выясняются причины его поступка, а также обстоятельства, при которых он завладел запрещенным для занесения на территорию фанзони предметом.

Как отметили в милиции, скорее всего действия молодого человека будут расцениваться как мелкое хулиганство. В то же время в милиции не исключили, что с родителями молодого будет «проведена беседа на предмет воспитания ребенка».

Как сообщал УНИАН, 19 июня сборная Украины проиграла сборной Англии со счетом 0:1

