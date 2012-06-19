Иностранцы пытались попасть в зону отчуждения ЧАЭС

В Киевской области задержаны трое иностранцев, пытавшихся попасть в зону отчуждения ЧАЭС.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, близ села Терехи Иванковского району на границе 30-километровой Чернобыльской зоны во время пешего патрулирования работники батальона милиции по охране зоны отчуждения задержали автомобиль «Фольксваген Гольф» с иностранными номерами, который незаконно пересек запрещенную территорию, повредив проволочное ограждение.

В автомобиле находились трое мужчин: двое граждан Нидерландов (33 и 23 лет) и 23-летний гражданин Казахстана. Милиционерам задержанные сообщили, что они являются туристами. Правоохранители с помощью переводчика объяснили гостям, что законодательством Украины пересекать Чернобыльскую территорию отчуждения и обязательного отселения строго запрещено, к тому же, в нарушение закона, молодые люди серьезно рисковали собственным здоровьем и жизнью.

По данному факту проводится проверка.