В Киеве девушка потеряла сознание и упала на рельсы в метро

В Киеве 20-летняя девушка упала на рельсы в метро перед прибывающим поездом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, инцидент произошел сегодня в 12.23 на станции метро “Гидропарк”.

Машинист поезда успел затормозить, наезда на девушку удалось избежать. Работниками станции была вызвана скорая медицинская помощь. Девушку сразу подняли на платформу.

Как выяснилось, она упала на рельсы из-за ухудшения состояния здоровья.

“Травм она не получила. От госпитализации отказалась”, - отметили в метрополитене.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, движение поездов на этой ветви метро не прекращалось. Машинист сразу после того, как молодую женщину подняли с рельсов, продолжил управление поездом, сообщили на предприятии.