В Новомосковске горела мусорная свалка площадью 4 га

В Новомосковске Днепропетровской области локализован пожар на мусорной свалке площадью 4 га.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра пропаганды ГУ МЧС в области Дмитрий Вдовиченко.

«Очаги огня локализированы путем разбивки площади свалки на секторы с помощью завозного грунта. На данный момент завезено 80 самосвалов грунта», - сказал Д.Вдовиченко.

По его словам, данный пожар нельзя тушить водой, поскольку прессованый мусор горит изнутри, наподобие торфяника.

Д.Вдовиченко отметил, что землей полностью засыпано уже 1 га свалки. Также проложено два дополнительных въезда на территорию свалки Сейчас на ликвидации пожара работают 120 сотрудников МЧС и коммунальных служб и 61 единица техники.

По словам Д. Вдовиченко, пострадавших от пожара нет.

Как сообщал УНИАН, 17 июня вспыхнул пожар на мусорной свалке за микрорайоном Кулебовка в Новомосковске. Ориентировочная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неизвестного.