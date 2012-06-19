В Хмельницком на автовокзале нашли больше килограмма ртути

Сегодня утром на территории автовокзала № 1 в Хмельницком было обнаружено около 1.2 кг ртути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Теруправления МЧС в Хмельницкой области, во время уборки территории персонал обнаружил в контейнере для мусора стеклянную бутылку с ртутью.

Безотлагательно к месту вызова прибыла группа специальных работ по радиационно-химической защите Аварийно-спасательного отряда специального назначения ТУ МЧС на передвижной химико-радиометрической лаборатории. Специалисты МЧС провели намерения воздуха на наличие паров ртути с помощью специального прибора. В помещении автовокзала превышение допустимых концентрации паров ртути не зарегистрировано.

Ртуть и контейнер для мусора были изъяты, проведена демеркуризация территории. Милиция проводит проверку.