Житомирщина: в бочке с водой утонула 4-летняя девочка

В Новоград-Волынськом Житомирской области в бочке с водой утонула 4-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области, трагедия произошла 17 июня в результате недосмотра бабушки, на которую родители оставили двоих детей, - мальчика и девочку, а сами уехали на заработки.

Дети играли во дворе частного дома. Бабушка с мальчиком ненадолго зашли в дом, и в то время девочка упала в большую бочку с водой во дворе, где ее мертвой вскоре и нашли родные.

В целом, по данным УМЧС, с начала года в регионе на воде уже погибло 16 человек, из которых трое детей.