Полтавщина: 6-летний мальчик утонул, упав с моста в реку

В Полтавской области упал с моста в реку и погиб 6-летний мальчик.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

В частности, по их данным, в селе Хрулы Лохвицкого района 17 июня с моста в Сулу упал 6-летний мальчик. Это произошло, когда ребенок играл в мяч. Ребенка из воды вытащили родители.

Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Лохвицкой центральной районной больнице без сознания. На следующий день ребенок умер.