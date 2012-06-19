Полтавщина: 6-летний мальчик утонул, упав с моста в реку
10:18, 19 июня 2012Новости регионов
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На глазах у родителей
В Полтавской области упал с моста в реку и погиб 6-летний мальчик.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.
В частности, по их данным, в селе Хрулы Лохвицкого района 17 июня с моста в Сулу упал 6-летний мальчик. Это произошло, когда ребенок играл в мяч. Ребенка из воды вытащили родители.
Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Лохвицкой центральной районной больнице без сознания. На следующий день ребенок умер.
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