Завтра в киевской фан-зоне Евро – день генеральной уборки

20 июня в киевской фан-зоне Евро-2012 – день генеральной уборки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, клининговые и коммунальные службы будут убирать площадки под торговыми палатками и другими конструкциями, установленными в периметре фан-зоны, вымывать санузлы и тротуары.

В связи с этим фан-зона откроется для посетителей в 16.00.

20 июня – первый нематчевый день евротурнира.

24 июня в Киеве состоится матч четвертьфинала Евро-2012, а 1 июля – финал.

Организаторы официальной фан-зоны ожидают рекордное количество посетителей в этот период – до 200 тысяч. Именно поэтому было принято решение подготовиться к большому наплыву посетителей и заблаговременно подготовить территорию до достойного принятия болельщиков.

Кроме того, с 20 июня в фан-зоне начинается серия звездных концертов. В 19.00 в этот день там будет выступать известная джазовая певица Нино Катамадзе и популярная грузинская группа Mgzavrebi. Стоимость билетов в концертную зону (перед сценой) – 150 грн.

26 июня на главной сцене фан-зоны будет выступать Taboo из группы Black Eyed Peace, а 30 июня – Элтон Джон.