Из-за обрыва линии электропередач погиб 20-летний парень

В Луганской области обрыв кабеля линии электропередач стал причиной смерти местного жителя.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области.

По их данным, несчастный случай произошел 15 июня в 21.50 в Лисичанске на улице Партизанской.

В результате обрыва кабеля линии электропередач смертельно травмирован 20-летний местный житель.