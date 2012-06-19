Из-за обрыва линии электропередач погиб 20-летний парень
09:25, 19 июня 2012Новости регионов
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Трагедия в Лисичанске
В Луганской области обрыв кабеля линии электропередач стал причиной смерти местного жителя.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области.
По их данным, несчастный случай произошел 15 июня в 21.50 в Лисичанске на улице Партизанской.
В результате обрыва кабеля линии электропередач смертельно травмирован 20-летний местный житель.
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