В Одессе ликвидирован канал сбыта наркотиков

Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков разоблачили преступную группу, которая изготовляла и сбывала наркотики на территории Украины и России.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в области.

Как уточнили в милиции, шестеро жителей Одессы в возрасте 24-30 лет задержаны оперативниками при сбыте партии особо опасных психотропных веществ весом более 1 кг, изготовленных в подпольной лаборатории.

Организаторами преступной группы оказались двое специалистов-химиков, наладивших изготовление модного в некоторой части молодежной среды «дизайнерского» наркотика катинонового ряда. Действовала группа – 5 мужчин и одна женщина - под прикрытием, учредив частное предприятие, которое якобы специализировалось на изготовлении люминесцентных красок.

Уже установлено, что «предприниматели» арендовали под нарколабораторию помещение в микрорайоне «Слободка», приобрели промышленное оборудование, а сырье для изготовления психотропного вещества закупали, чтобы не вызвать подозрения, преимущественно на предприятиях других городов Украины. Затем партии наркотиков сбывали в Киеве, Харькове, Одессе и в городах Российской Федерации.

При обыске по месту проживания наркодельцов, против которых возбуждено уголовное дело по факту изготовления и сбыта психотропных веществ, правоохранители изъяли около 3 кг психотропа, стоимость которого по ценам «черного» рынка составляет 300 тыс долл. Кроме того, выявлено 200 граммов каннабиса, 1,5 килограмма ртути, соляную, серную кислоту и другие прекурсоры.

У членов группировки также конфискованы два автомобиля, значительная сумма средств в национальной и иностранной валютах.

Сейчас проводятся дополнительные мероприятия по установлению всего круга участников ОПГ и каналов сбыта особо опасного психотропного вещества.

***Дизайнерские наркотики - синтетические вещества, полученные путем незначительного изменения химической структуры уже известного наркотика.