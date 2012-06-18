Тернопольщина: сын убил 84-летнюю мать, чтобы не ухаживать за ней

В Тернопольской области мужчина убил свою 84-летнюю мать, чтобы не ухаживать за ней.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, убийство произошло в селе Белокриница Кременецкого района. Об обнаруженном теле женщины в милицию сообщил секретарь сельсовета. Судмедэксперты установили, что сначала женщину сильно избили, а затем – задушили.

После задержания в содеянном сознался 55-летний сын убитой. Установлено, что сначала он бил женщину кулаками и палкой, а затем задушил ее.

По словам соседей, мужчина злоупотреблял спиртным, из-за этого часто конфликтовал с матерью. Совершенное убийство задержанный объяснил тем, что долгое время самостоятельно ухаживал за больной, прикованной к постели матерью, вынужден был тратить на нее все свободное время, что мешало его личной жизни.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – преднамеренное убийство.