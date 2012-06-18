Виннитчина: пограничники изъяли партию анаболиков

В международном пункте пропуска «Могилев-Подольский-Отач» (Винницкая область) в рейсовом автобусе, который следовал из Кишинева в Москву, совместная погранично-таможенная досмотровая группа 17 июня обнаружила 29 видов анаболических препаратов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Груз – 117 трикотажных курток китайского производства и 29 видов анаболических препаратов, а именно более 5 тысяч 200 ампул, около 53 тысяч таблеток и 460 флаконов были спрятаны в вентиляционных трубах, расположенных над сиденьями для пассажиров.

Владельцем товара оказался гражданин Молдовы – водитель автобуса.

Во время изъятия груза он сознался в совершенном правонарушении.

Проводится оценка изъятого, а молдаванин будет отвечать согласно действующему законодательству Украины.