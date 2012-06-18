Документы Саши Поповой обещают отдать завтра

Народный депутат Николай Катеринчук пообещал, что 19 июня матери Александры Поповой отдадут документы ее дочери и племянницы Ирины Цветухиной.

Как рассказала УНИАН мать А.Поповой Алла Гудзь, об этом Н.Катеринчук сообщил сегодня во время телефонного разговора с И.Цветухиной.

По ее словам, встретиться с немецким меценатом Рейко Опитцем она планирует перед судебным процессом по делу Оксаны Макар, который продолжится завтра в Центральном районном суде Николаева, и на котором присутствуют Р.Опитц и Н.Катеринчук.

По словам матери избитой девушки, «то, что Р.Опитц забрал документы (А.Поповой) и до сих пор их не отдает, является «медвежьей услугой».

«Я не хочу с ним ругаться. Чем быстрее я заберу Сашины документы, тем быстрее я о нем забуду. Я постоянно в своих интервью подчеркиваю, что очень благодарна Р.Опитцу за помощь. Но то, что он не отдает документы, это медвежья услуга. Я не понимаю, почему он сейчас так себя ведет, а когда я не понимаю, я нервничаю», - говорит А.Гудзь.

Как сообщал УНИАН, 16 июня А.Гудзь заявила, что немецкий благотворитель Р.Опитц, пообещавший организовать А.Поповой курс реабилитации в Европе, 24 мая забрал паспорта девушки (заграничный и украинский), а также загранпаспорт И.Цветухиной, которая должна была лететь вместе с Сашей в Германию, для оформления визы, и за их возврат требует 24 тыс. евро.

По словам А.Гудзь, он утверждает, что столько стоят услуги профессора клиники «Шарите» Лутца Хармса, визит которого к А.Поповой организовал Р.Опитц.

Позднее медиа-группа "Berliner TagesZeitung" распространила заявление, что Р.Опитц и его медиа-группа прекращают помощь А.Поповой «из-за неблагодарного поведения ее матери» и обещают вернуть ее документы. Согласно сообщению, «документы этой семьи, по взаимному согласию между господином Опитцом и родственниками Александры, проживающими в Германии, будут отправлены дипломатическим курьером в посольство Украины в Берлине (Германия)».

Справка УНИАН. 9 марта 19-летнюю А.Попову жестоко избил 22-летний житель Николаева. Более 60 дней Саша пролежала в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи. Немецкий благотворитель Р.Опитц предложил свое содействие в отправке А.Поповой в Германию для прохождения лечения.