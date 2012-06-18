Прикарпатье: нашли киевских туристов, что заблудились в горах

В Ивано-Франковской области спасатели нашли двух киевских туристов, которые заблудились в горах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По их данным, вчера в 21.55 спасателям поступило сообщение о том, что в районе горы Смотрич Верховинского района заблудились двое туристов из Киева, которые отстали от группы (состав группы - 4 человека).

В 3.00 спасатели нашли заблудившихся туристов в районе горы Ушастый Камень и вывели их на горную долину горы Смотрич, после чего туристы присоединились к группе и остались для продолжения отдыха.

Пострадавших и травмированных нет.