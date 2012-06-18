Прикарпатье: нашли киевских туристов, что заблудились в горах
15:36, 18 июня 2012Новости регионов
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Отстали от группы
В Ивано-Франковской области спасатели нашли двух киевских туристов, которые заблудились в горах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
По их данным, вчера в 21.55 спасателям поступило сообщение о том, что в районе горы Смотрич Верховинского района заблудились двое туристов из Киева, которые отстали от группы (состав группы - 4 человека).
В 3.00 спасатели нашли заблудившихся туристов в районе горы Ушастый Камень и вывели их на горную долину горы Смотрич, после чего туристы присоединились к группе и остались для продолжения отдыха.
Пострадавших и травмированных нет.
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