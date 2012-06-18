Саша Попова будет проходить курс реабилитации в местном санатории

Жестоко избитая 19-летння Александра Попова будет проходить курс реабилитации в Николаеве, в санатории «Ингул».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила мама Александры Алла Гудзь в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи.

Такое решение родные А.Поповой приняли после консультации с профессором немецкой клиники «Шарите» Лутцем Хармсом, который осмотрел пациентку 10 июня и сделал заключение, что она нуждается только в адекватной реабилитации, а не в лечении.

«Мы решили, что мы остаемся на реабилитацию в Украине, - сказала А.Гудзь. - Профессор сказал, что Саше нужна только реабилитация. Ребенок уже рисует. Она кушает, набирается сил, поправилась уже, все будет хорошо. Нужно просто время».

Как сообщалось, 9 марта А.Попову в ходе возникшей бытовой ссоры жестоко избил 22-летний житель Николаева. Более 60 дней Саша пролежала в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи. Немецкий благотворитель, владелец газеты «Berliner TagesZeitung» Рейко Опитц предложил свое содействие в отправке Александры в Германию для прохождения лечения. В настоящее время, по мнению медиков, в лечении за границей нет необходимости.