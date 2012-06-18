Ежедневно «Карточку киевлянина» получают около ста лиц

Ежедневно «Карточку киевлянина» получают около ста человек льготных категорий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

По его словам, в Главном управлении социальной защиты населения и районных управлениях выделены по два рабочих места для регистрации и выдачи «Карточек киевлянина».

«Таким образом, ежедневно на руки выдается около 100 карточек, которые уже работают в метрополитене и сети коммунальных аптек «Фармация». В метрополитене карточка работает как проездной, а в аптеке клиент должен ввести свой пин-код, а продавец на экране монитора увидит фотографию клиента и его скидку. Держатель карточки платит стоимость лекарств, а информация о покупке направляется в соответствующее предприятие для отчетности», – напомнил Р.Крамаренко.

Как отмечают в КГГА, «Карточка киевлянина» дает право льготного проезда в метрополитене и предоставляет скидку 25-30% на 52 наименования лекарственных препаратов отечественного производства.

Внедрение проекта будет постепенным, все льготные категории получат карточки до конца 2012 года. Для заполнения заявки на получение карточки представителей льготных категорий будут приглашать лично.