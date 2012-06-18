Погода в Украине на завтра

19 июня в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Только днем в северных и западных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, на юге до 23°, в восточных областях и на севере Левобережья 12-17°; днем 28-33°, в южной части и в Винницкой области до 35°, в восточных областях 23-28°.

В Киеве и области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 15-20°, днем 28-33°. По г. Киеву температура ночью 18-20°, днем около 30°.

18 июня температура воды в Черном море 18-23°, в районе Феодосии 14°, возле Алушты 17°; в Азовском море 24-27°; в Днепре возле Киева 21°.