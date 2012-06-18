По костром для шашлыков взорвался снаряд: погиб мужчина

Вчера в 1.55 в пгт Приморский Феодосийского городского совета на берегу Черного моря во время отдыха у костра местных жителей произошел взрыв снаряда.

Как сообщает пресс-служба МЧС, один человек погиб и четверо с ранениями разной степени тяжести госпитализированы.

По заключению экспертов, снаряд времен Второй мировой войны был прикопан в земле. Люди развели костер, чтобы пожарить шашлыки, прямо над снарядом. На месте трагедии обнаружена воронка глубиной около 80 см.

Погиб 34-летний житель города Старый Крым. 37-летний, 30-летний, 27-летний мужчины и 27-летняя женщина доставлены в больницу.