В Житомирской области планируют оздоровить 80 тыс школьников

В Житомирской области летом планируют оздоровить 80 тыс школьников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, сеть загородных детских оздоровительных лагерей насчитывает 20 учреждений и около 500 пришкольных оздоровительных заведений. На организацию и проведение летней оздоровительной кампании в области планируется привлечь 9 998 000 грн, что на 890 000 грн больше, чем за 2011 год.

Речь идет об оздоровлении и отдыхе по меньшей мере 55 % общего количества детей школьного возраста - в том числе 100-процентного оздоровления детей-сирот, потерпевших от последствий Чернобыльской катастрофы, а также 70 % детей из многодетных и малообеспеченных семей.

В регионе уже начали работу детские летние лагеря.