На Земле, после 12-часовой паузы, возобновилась магнитная буря

Магнитная буря, которая началась на Земле в ночь на воскресенье и закончилась вечером, после 12-часовой паузы возобновилась вновь, свидетельствуют данные центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По информации центра, около 07.00 мск индекс геомагнитных возмущений Kp, измеряемый сетью наземных магнитных станций, повысился со значения 4 до 5 - минимального уровня, который считается магнитной бурей, сообщают РИА Новости.

Нынешняя серия геомагнитных возмущений "стартовала" около 01.00 мск воскресенья, когда индекс Kp вырос до пяти. Через три часа буря "утихла" до "четверки", но через шесть часов, возмущения усилились вновь, значение Kp выросло до 6. Эта фаза бури продолжалась девять часов, затем последовало 12-часовое затишье, но теперь индекс вновь увеличился до буревого значения 5.

Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты "ударяют" выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения. Если они достигают большой силы, это может приводить к сбоям в электронном оборудовании, перебоям с радиосвязью и на электрических сетях.

Нынешняя буря стала результатом "комбинированного" удара двух корональных выбросов, произошедших в активной области 1504, которая появилась на видимой стороне Солнца 9 июня. Эта область 13 и 14 июня выдала две мощные вспышки, которые сопровождались выбросом солнечной плазмы. Скорость первого выброса была относительно невысока (604 километра в секунду), второй выброс отличался значительной скоростью - 1360 километров в секунду.

Оба облака плазмы должны были добраться до Земли примерно одновременно - 17 июня. Нынешние геомагнитные возмущения, вероятно, были вызваны "совместным ударом" этих выбросов.

