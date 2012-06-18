В Тернополе агитируют жителей пересаживаться на велосипеды

В Тернополе сняли промо-ролик, чтобы приохотить жителей города пересаживаться на велосипеды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, в съемках приняли участие более 30 велолюбителей, самому младшему из которых всего 4 года.

Съемки проходили на центральной улице - Русской. По замыслу сценаристов, первой ехала героиня, к которой из разных улиц присоединялись велосипедисты. Количество велосипедистов каждый раз увеличивалось. В конечном итоге они доехали до берега Тернопольского пруда и прокричали: «Тернополь – велогород!».

Данный ролик будет транслироваться на местных телеканалах, плазмотронах, в интернете, на разных рекламационных мероприятиях.

Организовали съемки Ассоциация велосипедистов Тернополя и городской совет. Организаторы рассчитывают, что после просмотра ролика большее количество тернополян пересядет на велосипеды, что, в свою очередь, «улучшит экологическое состояние города и самочувствие новых велолюбителей».

По данным пресс-службы, в настоящее время велоинфраструктура Тернополя активно развивается - разработана Концепция развития велоинфраструктуры города, которая предусматривает создание велодорожек на главных улицах, совместный со Львовом и Люблином проект представлен в Европейскую комиссию с целью привлечения дополнительного финансирования для воплощения в жизнь концепции.