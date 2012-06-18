В Запорожье муж убил свою жену, после чего застрелился.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Предварительно установлено, что 31-летний муж во время ссоры на почве неприязненных отношений убил ножом 34-летнюю жену, после чего покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из самодельного устройства для отстрела строительно-монтажных патронов.