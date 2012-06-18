В Киеве за сутки задержано 48 пьяных водителей

В столице за минувшие сутки выявлено 48 нарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления Госавтоинспекции Киева.

При этом в ГАИ отметили, что с начала этого года за соответствующее правонарушение (ст. 130 КУоАП) районными судами Киева принято 2 тыс. 303 решения, в 825 случаях водителей лишили права управления транспортным средством.

Также за сутки в столице зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.