Тернополь утвердил программу преодоления детской беспризорности

Тернопольский областной совет утвердил программу преодоления детской беспризорности и безнадзорности на 2012-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, программа направлена на снижение уровня детской преступности и предупреждение правонарушений, устранение причин и обстоятельств, которые могут побуждать детей совершать противоправные действия, на разработку и внедрение эффективных форм работы по профилактике детской беспризорности и безнадзорности, предотвращению сиротства, выявлению на ранней стадии семей, которые не в состоянии или не желают выполнять воспитательные функции и обеспечивать защиту прав детей

Как отметил во время представления программы начальник службы по делам детей облгосадминистрации Степан Герасимив, выполнение областной программы преодоления детской беспризорности на 2006-2010 годы принесло позитивные результаты.

«Если на начало 2006 года в области функционировала только 1 приемная семья, в которой воспитывался 1 ребенок, то по состоянию на настоящее время 192 ребенка-сироты и дети, лишенные родительской заботы, нашли семейное тепло и покой в 92 приемных семьях и в 10 детских домах семейного типа. При этом 262 ребенка-сироты и дети, лишенные родительской заботы, остаются в интернатных заведениях. Устраивание таких детей в семейные формы воспитания будет способствовать преодолению детской безнадзорности», – отметил С.Герасимив.

В целом для реализации программы запланировано использовать 142 тыс. грн. Все средства предусмотрено получить из областного бюджета, в частности в этом году – 36,1 тыс. грн.

Эти средства будут, в частности, направлены на функционирование электронной базы данных о детях-сиротах и детях, лишенных родительской заботы, о детях, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и о гражданах Украины, желающих взять их на воспитание, на увеличение количества эфирного времени для радио и телевизионных просветительских детских программ, направленных на популяризацию здорового образа жизни, предотвращение жестокости, насилия в семье, профилактику правонарушений и преступности в детской среде, на проведение областной акции «Дети имеют права» к Международному дню защиты детей, а также семинаров, совещаний для работников, занимающихся решением вопросов предотвращения безнадзорности среди детей, их реабилитацией и социальной защитой.

Достичь поставленные задачи также запланировано благодаря недопущению пребывания детей без сопровождения взрослых в ночное и неурочное время в общественных местах, предупреждению нарушения требований по запрету продажи детям алкогольных напитков и табачных изделий, запрещению расположения вблизи учебных заведений магазинов, кафе, баров, где реализуются спиртные напитки и табачные изделия, стопроцентному привлечению к учебе детей школьного возраста.