Пенсионер убил жену, а сам покончил жизнь самоубийством

Во Львове 67-летний местный житель совершил убийство своей жены, после чего покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью, 14 июня в Лычакивский райотдел милиции Львова позвонил неизвестный мужчина, сообщивший, что его сосед убил свою жену.

Выехав на место происшествия, правоохранители на первом этаже у входной двери дома обнаружили тело 61-летней львовянки с мночисленными колото-резаными ранами.

Проведя проверку, милиционеры установили, что в этот день между 67-летним мужчиной и его 61-летней женой возникла ссора вследствие длительных неприязненных отношений. Разозленный мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине телесные повреждения, которые для последней оказались смертельными.

„Затем мужчина оставил на кухне предсмертную записку и с целью совершения самоубийства забрался на чердак своего дома, на высоту 15 метров. Перед тем, как прыгнуть, он позвонил своему сыну и сообщил о том, что убил его мать. Выпрыгнув в окно, львовянин упал в декоративный бассейн. Потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение Львовской городской клинической больницы, где он от полученных травм умер, не приходя в сознание”, - отмечается в сообщении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины. Следственные действия продолжаются. Назначены судебно-медицинские и биологические экспертизы.