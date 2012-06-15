В Киеве иностранным фанам разрешили справлять нужду где попало

В Киеве иностранцев, в отличие от украинцев, не будут штрафовать, если они справят нужду в непредусмотренных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, достаточно ли в городе туалетов и как будет реагировать местная власть на то, что некоторые болельщики позволяют себе справлять нужду в кустах прямо в центре столицы.

По словам председателя КГГА, на улицах столицы хватает туалетов.

“Я вам точно утверждаю, что в местах активности болельщиков, туристов у нас полностью вся программа относительно установления туалетов выполнена. Она, безусловно, выполнена в соответствии с расчетами, и я не вижу сегодня проблемы в том, что у нас не хватает именно туалетов. Не хватает культуры”, - сказал А.Попов.

“Ну, кто мог бы сказать, что на центральной улице кто-то будет ходить в туалет? У нас же в будние дни таким не бывает? Нет. Я не хочу углубляться в этот вопрос, но в этом есть некоторые, скажем, новые впечатления”, - добавил председатель КГГА.

При этом он заверил, что ночью коммунальные службы проводят работы по “локализации всех этих последствий”.

А.Попов также отметил, что людей, справляющих нужду в непредусмотренных местах, штрафуют.

“Но мы не будем это делать с иностранцами. Но что касается украинцев, то их штрафуют, такие факты есть”, - подчеркнул он.

На вопрос, почему иностранцев не штрафуют за такие действия, А.Попов ответил с улыбкой: “Люди приехали отдыхать, пусть отдыхают”.

По этой же «причине», как объяснил А.Попов, городская власть не будет пытаться бороться с курильщиками-иностранцами на территории киевской фан-зоны.