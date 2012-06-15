Директор интерната застраховал жизни сирот в свою пользу

Прокуратурой Васильевского района Запорожской области возбуждено уголовное дело против директора местной школы-интерната, который на пенсии детей-сирот застраховал их жизни в свою пользу.

Как рассказал УНИАН прокурор Васильевского района Запорожской области Антон Таран, факт совершения преступления в отношении детей-сирот был выявлен проверкой соблюдения прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, проводившейся сотрудниками прокуратуры на территории района.

«Установлено, что директор местной школы-интерната, в обязанности которого входило обеспечение получения воспитанниками-сиротами, достигшими 18-летнего возраста, средств пенсий по утере кормильца, аккумулировавшихся на их счетах до достижения ими совершеннолетия, самовольно распорядился пенсиями 3 таких сирот с пользой для себя: перечислил их деньги – в общей сложности 93 тыс. грн, страховой компании. При этом застраховал детей от своего имени и в договоре со страховщиком предусмотрел лишь один страховой случай – смерть: то есть, что бы с детьми ни случилось, они от страховой компании не получают ничего, а если они умрут или погибнут, директор получает страховые выплаты», - пояснил А.Таран.

По его словам, на сегодняшний день прокуратурой действия директора интерната, таким образом распорядившегося средствами сирот, квалифицированы как совершение преступления, предусмотренного, ст. 364 Уголовного кодекса Украины – «злоупотребление служебным положением»

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.