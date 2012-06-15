В больницах Днепропетровска остаются 6 пострадавших 11 июня

По состоянию на 12.00 15 июня на стационарном лечении в больницах Днепропетровска остаются 6 пострадавших от возгорания пороха в вагоне трамвая маршрута №1, которое произошло 11 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на областное управление здравоохранения.

5 человек находятся в городской клинической больнице №2, 1 человек – в больнице №9.

Общее состояние всех пострадавших, которые находятся на стационарном лечении, удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске 11 июня в 13.35 в вагоне трамвая маршрута №1 взорвалась и загорелась банка с порохом, который перевозил охотник из Запорожской области. В результате 10 человек были госпитализированы в больницы с ожогами 1-3 степени тяжести.