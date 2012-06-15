В Ривненской области в мусорнике нашли артснаряды
14:06, 15 июня 2012Новости регионов
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Вблизи села Городок Ривненской области в мусорнике нашли боеприпасы времен войны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Украины в области, на мусорнике лежали три артиллерийских снаряда калибром 125 мм, один артиллерийский снаряд калибром 100 мм и один артснаряд калибром 45 мм.
Место выявления взрывоопасных предметов взято под охрану работниками Ривненского райотдела внутренних дел. Подана заявка на обезвреживание боеприпасов.
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