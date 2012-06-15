В Ривненской области в мусорнике нашли артснаряды

Вблизи села Городок Ривненской области в мусорнике нашли боеприпасы времен войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Украины в области, на мусорнике лежали три артиллерийских снаряда калибром 125 мм, один артиллерийский снаряд калибром 100 мм и один артснаряд калибром 45 мм.

Место выявления взрывоопасных предметов взято под охрану работниками Ривненского райотдела внутренних дел. Подана заявка на обезвреживание боеприпасов.