В Севастополе мать 8 детей лишили родительских прав

В Севастополе Ленинский районный суд удовлетворил иск прокурора Нахимовского района о лишении матери родительских прав на четырех детей в возрасте от 1 года до 8 лет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городской прокуратуры, эта женщина является биологической матерью восьмерых детей, однако не занималась их воспитанием и содержанием.

Ранее она была лишена родительских прав в отношении четырех детей. Последние несколько лет женщина нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками и жила за счет денежной помощи, назначенной государством на содержание несовершеннолетних.

Старшие дети уже обрели новые семьи, а четверо младших сейчас находятся в детских государственных учреждениях.