Милиционеры спасли двух девочек, которые тонули в озере

В Киеве четверо сотрудников милиции, которые прибыли в город для несения службы во время Евро-2012 из Запорожской и Донецкой областей и транспортной милиции на Приднепровской железной дороге, спасли двух девочек 8 и 11 лет, которые тонули в озере возле санатория «Пуща-Водица».

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, инцидент произошел вчера около 14.00.

Как отметили в главке, правоохранители освободились из наряда и отдыхали в беседке возле озера, когда вдруг услышали крики о помощи.

Подбежав к озеру, они увидели, как примерно в 5-7 метрах от берега в воде захлебываются два ребенка, причем один из них уже начал тонуть. Один из правоохранителей немедленно бросился в воду и спас девочку, которая уже начала захлебываться, другие вытянули на берег второго ребенка. Обеим спасенным оказали первую медицинскую помощь и на автомобиле доставили в больницу.

В главке отметили, что девочки, как выяснилось, находились у озера вместе с родителями, которые пытались научить их плавать. Когда взрослые в какой-то момент отвлеклись, их дети сами попробовали плавать.

«В настоящее время жизни и здоровью спасенных детей ничего не угрожает», - отметил в милиции.