Виннитчина: в домашней копанке утонула 8-летняя девочка

В селе Слобода-Ярышевская Могилев-Подольського района Винницкой области в домашней копанке утонул 8-летний ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 14 июня во время купания вместе с отцом в самодельной копанке, которая используется для полива сада и размещена на частном земельном участке, утонула 8-летняя девочка.

Трагедия произошла, когда отец оставил на некоторое время ребенка без присмотра.

Девочку пытался спасти местный фельдшер, но оказание первой медицинской помощи не дало результатов.