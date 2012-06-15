Виннитчина: в домашней копанке утонула 8-летняя девочка
12:20, 15 июня 2012Новости регионов
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Использовали для полива
В селе Слобода-Ярышевская Могилев-Подольського района Винницкой области в домашней копанке утонул 8-летний ребенок.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, 14 июня во время купания вместе с отцом в самодельной копанке, которая используется для полива сада и размещена на частном земельном участке, утонула 8-летняя девочка.
Трагедия произошла, когда отец оставил на некоторое время ребенка без присмотра.
Девочку пытался спасти местный фельдшер, но оказание первой медицинской помощи не дало результатов.
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