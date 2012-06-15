Взрывное устройство чуть не убило своего "творца"

В Черкассах при взрыве самодельного взрывного устройства пострадал мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, взрыв в центре города произошел вчера в 23.30. В частности, взорвалось самодельное взрывное устройство для незаконного вылова рыбы, который привез в город житель Корсунь-Шевченковского района Черкасской области.

Взрыв произошел в результате неосторожного обращения со взрывчаткой. Пострадал только владелец взрывчатки.

По этому факту Управление МВД в Черкасские области возбудило уголовное дело по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.