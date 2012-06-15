Полтавщина: молния убила 24-летнего мужчину

В Полтавской области молния во время вчерашней непогоды убила человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС, в селе Карпуси Полтавского района молния попала в 24-летнего юношу. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти, где он скончался.

Также в травматологическое отделение Кременчугской ЦРБ доставлены 45-летняя женщина и ее муж. Травмы им нанес град. У них пострадавших диагноз: «многочисленные гематомы конечностей и волосистой области головы».

Кроме того, в нейрохирургическое отделение 3-й горбольницы Кременчуга доставлена 57-летняя женщина с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, обширная подкожная гематома верхних и нижних конечностей и туловища.

Как сообщалось, в Комсомольске упавшее дерево тяжело травмировало 73-летнего пенсионера, он умер в больнице.

Вследствие урагана с сильным дождем, градом и шквалистыми порывами ветра на территории 15-ти населенных пунктов области произошло частичное повреждение 67 кровель частных жилых домов и 8 объектов социально-бытовой сферы, повалены деревья. Обесточен 101 населенный пункт. На полях повреждены посевы зерновых культур.