Виннитчина: 2-летний ребенок напился бензина

В г. Ильинцы Винницкой области госпитализирован 2-летний ребенок, который выпил бензин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, в частном помещении, где проводились ремонтные роботы, 2-летний ребенок случайно выпил бензин из бутылки.

Ребенок госпитализирован в больницу с диагнозом «острое отравление бензином».