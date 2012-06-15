Виннитчина: 2-летний ребенок напился бензина
11:05, 15 июня 2012Новости регионов
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Госпитализирован с острым отравлением
В г. Ильинцы Винницкой области госпитализирован 2-летний ребенок, который выпил бензин.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, в частном помещении, где проводились ремонтные роботы, 2-летний ребенок случайно выпил бензин из бутылки.
Ребенок госпитализирован в больницу с диагнозом «острое отравление бензином».
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