На Тернопольщине могут запретить продажу алкоголя 13-15 июля

Тернопольский областной совет инициирует запрещение продажи алкоголя в населенных пунктах, по которым пройдут паломники всеукраинского и молодежного паломничества в Марийский духовный центр в селе Зарваница Теребовлянского района.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня депутатами областного совета.

Местным советам всех населенных пунктов семи районов области рекомендовано внести на рассмотрение своих сессий вопрос о запрещении продажи алкоголя в розничной сети в период с 13 по 15 июля.

Данную рекомендацию инициировали председатель облсовета Алексей Кайда, общественные и религиозные организации.

Состоится паломничество, посвященное 120-й годовщине со дня рождения патриарха УГКЦ Иосифа Слипого, 14-15 июля.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году во время паломничества в Зарваницу впервые было запрещено продавать алкоголь в селах, через которые традиционно идут паломники.

Марийский духовный центр в Зарванице входит в двадцатку Марийских центров мира. Ежегодно на всеукраинское паломничество сюда приходят до 100 тысяч человек.