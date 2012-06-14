Тернопольщина: за 5 дней ненастье нанесло ущерба на 100 млн

В Тернопольской области за пять дней ненастье нанесло ущерб на 100 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии областного совета сообщил начальник отдела управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы облгосадминистрации Игорь Любый.

По его данным, с 5 по 11 июня в результате сильного ветра уничтожена и повреждена кровля на 1 тыс. 642 жилых домах и на 47 объектах социальной сферы.

В результате сильных дождей размыто или уничтожено дорожное покрытие на площади 6,3 тыс. кв. м. Восстановлено пока только 2,6 тыс. кв. м дорог.

«Ненастьем уничтожено 1 тыс. га посевов в частном секторе и 12 тыс. га – в аграрных предприятиях. Ущерб, причиненный приусадебным участкам в частном секторе, составил 5,6 млн. грн, аграриям нанесен ущерб на 92 млн. грн, социальной сфере – на 119 тыс. грн», – сообщил И.Любый.

По его словам, из резервного фонда области на ликвидацию последствий стихии выделено 1,4 тыс. листов шифера, тогда как всего нужно 33,8 тыс. листов.

«В районных резервах также не хватает шифера, поэтому мы подготовили обращение в областной совет и облгосадминистрацию с просьбой выделить деньги на закупку шифера», – сообщил И.Любый.

По его словам, в результате ненастья в области также было повалено много деревьев и столбов электропередач. Как следствие, 8 сел в Кременецком районе до сих пор остаются без энергоснабжения.