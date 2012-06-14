Инвалиды в Киеве смогут получить бесплатную юрконсультацию

Сегодня, 14 июня 2012 года, впервые начинаются бесплатные юридические консультации для людей с инвалидностью. Эти консультации проводит основатель благотворительного фонда «Свет во тьме», инвалид с рождения, юрист с 6-летней практикой, Богдан Геппа.

Консультации помогут людям с инвалидностью в решении разнотипных правовых проблем. Они будут проходить регулярно по вторникам и четвергам с 11.00 до 14.00 часов дня (по адресу: г. Киев, ул. Хорива, 6, тел.: 093-788 -36-16).

«Наша проблема не в том, что у нас несовершенное законодательство. Законы у нас хорошие, направленные на социальную защиту людей с инвалидностью, - утверждает Б.Геппа. - Наша проблема в другом: люди с инвалидностью не знают своих прав и возможностей, которые для них обеспечивает государство! "

