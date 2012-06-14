Мать заперла в квартире 5 детей, а сама пропала

В Запорожье сотрудники милиции спасли 5 детей, которых мать бросила запертыми в квартире.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, информация о случившемся с детьми поступила в милицию от неизвестного 13 июня поздно вечером.

«Неравнодушный мужчина не представился, но сообщил, что в одной из квартир мать, давно злоупотребляющая алкоголем, оставила закрытыми пятерых малолетних детей, которые уже долгое время находятся без присмотра и не кормлены», - сообщили в ОСО, отметив, что на место происшествия срочно выехали сотрудники милиции, которые с привлечением сотрудников МЧС освободили детей и доставили в медицинское учреждение.

Их мать разыскивается - дома она не объявилась до сих пор, говорится в сообщении.

В ОСО добавили, что эта женщина 5 июня потеряла одного из малышей, и его удалось найти только благодаря оперативности сотрудников милиции по делам детей.

Решается вопрос о привлечении матери к ответственности. Поднят вопрос о лишении ее родительских прав.