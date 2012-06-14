Родители теряют детей в фан-зонах

Во Львове за шесть дней работы фан-зоны четверо родителей теряли своих детей.

Как сообщили УНИАН в Управлении государственной службы охраны при ГУ МВД Украины во Львовской области, милиция отыскала детей, передала родителям и провела разъяснительную работу с ними, чтобы такие случаи больше не повторялись.

Также в сообщении напоминается, что вчера во Львове в рамках Евро-2012 состоялся футбольный матч между командами Дании и Португалии. По этому случаю, кроме болельщиков, во Львов приехали также полицейские делегации из Дании и Португалии, которые встретились с журналистами. Во время разговора с представителями СМИ руководитель португальской делегации Элиас Луис отметил, что доволен сотрудничеством с украинскими милиционерами.

«Так сложилось исторически, что наши португальские фанаты, которые поддерживают нашу национальную команду, ведут себя по-разному. Их поведение отличается, в зависимости от того, играют ли футболисты у себя дома или на выезде», - отметил руководитель португальской делегации.

Руководитель делегации из Дании Ален Нюри также доволен сотрудничеством украинских милиционеров с иностранными коллегами, поскольку уже работал со стражами порядка Харьковской области, когда сборная Дании играла в Харькове. А.Нюри также отметил, что их полицейским есть чему поучиться у украинских коллег, а также поделиться своим опытом.

В целом работа иностранных полицейских заключается в общении с их болельщиками, которые прибывают во Львов.