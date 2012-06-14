Возле мусорки нашли изуродованный труп младенца

В Бердичеве Житомирской области возле мусорных баков местные жители нашли изуродованный труп младенца.

Как сегодня сообщили УНИАН в Отделе общественных связей Управления МВД Украины в Житомирской области, 11 июня "труп мальчика нашли на территории рынка возле мусорных баков у Бердичевского железнодорожного вокзала ".

О находке местные жители сообщили в горотдел милиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа горотдела, которая начала первоочередные действия по установлению всех обстоятельств.

В данное время продолжается доследственная проверка, уже опрошены около 1,5 тыс. жителей окружающих домов, проводятся другие оперативные мероприятия. Также назначено проведение судебно-медицинского исследования относительно причин смерти ребенка. По предварительной информации, младенец родился за два-три дня до того, как его нашли мертвым.

Решение о возбуждении уголовного дела примут по результатам исследования и проверок.