«Скорая» протаранила легковушку: один человек погиб

В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки.

На 475 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель «скорой», во время транспортировки больной девушки в больницу, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «HYUNDAI ELANTRA», сообщает пресс-служба ГАИ МВД Украины.

В результате ДТП одна из пассажирок «скорой» погибла, а водитель и еще двое пассажиров этого же автомобиля получили телесные повреждения. Травмы также получили водитель и один пассажир автомобиля «HYUNDAI». Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения г. Харьков.

Сейчас продолжается расследование происшествия.