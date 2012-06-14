Донетчина: больница вернула инвалиду деньги за лекарства
12:36, 14 июня 2012Новости регионов
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После прокурорского вмешательства
В Донецкой области после прокурорского вмешательства больница вернуло инвалиду войны 4 тыс. грн, незаконно вытребованные у него за лечение.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Инвалиду войны II группы, находившемуся на лечении в Славянской городской больнице, персонал медучреждения, в нарушение действующего законодательства, отказал в бесплатных лекарствах и препаратах.
Прокуратура Славянска в интересах ветерана подала иск в Славянский межрайонный суд.
Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме и с медицинского учреждения в пользу инвалида войны взысканы денежные средства в сумме почти 4 тыс. грн.
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