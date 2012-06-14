Донетчина: больница вернула инвалиду деньги за лекарства

В Донецкой области после прокурорского вмешательства больница вернуло инвалиду войны 4 тыс. грн, незаконно вытребованные у него за лечение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Инвалиду войны II группы, находившемуся на лечении в Славянской городской больнице, персонал медучреждения, в нарушение действующего законодательства, отказал в бесплатных лекарствах и препаратах.

Прокуратура Славянска в интересах ветерана подала иск в Славянский межрайонный суд.

Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме и с медицинского учреждения в пользу инвалида войны взысканы денежные средства в сумме почти 4 тыс. грн.