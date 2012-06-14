За время Евро-2012 к медикам обратились около ста болельщиков

За неделю работы харьковской фан-зоны Евро-2012 на площади Свободы зафиксировано 98 обращений болельщиков за медицинской помощью.

Об этом УНИАН сообщили в координационном штабе по вопросам организации и функционирования фан-зоны.

19 болельщиков госпитализировано. В частности, 12 июня медики зафиксировали 13 обращений (один болельщик был госпитализирован), 13 июня - 30 обращений (6 болельщиков госпитализировано).

Подавляющее большинство болельщиков обращались к медикам с жалобами на головную боль, порезы ног, зафиксированы также случаи разной степени алкогольного опьянения, у двух фанов - теплового удара.