За время Евро-2012 к медикам обратились около ста болельщиков
11:56, 14 июня 2012Новости регионов
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Большинство - с головной болью
За неделю работы харьковской фан-зоны Евро-2012 на площади Свободы зафиксировано 98 обращений болельщиков за медицинской помощью.
Об этом УНИАН сообщили в координационном штабе по вопросам организации и функционирования фан-зоны.
19 болельщиков госпитализировано. В частности, 12 июня медики зафиксировали 13 обращений (один болельщик был госпитализирован), 13 июня - 30 обращений (6 болельщиков госпитализировано).
Подавляющее большинство болельщиков обращались к медикам с жалобами на головную боль, порезы ног, зафиксированы также случаи разной степени алкогольного опьянения, у двух фанов - теплового удара.
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