Ситуация по инфекционным болезням мониторится круглосуточно

В Харьковской области на время Евро-2012 введен круглосуточный мониторинг заболеваемости населения инфекционными болезнями.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной санитарно-эпидемиологической службы.

На время Евро-2012 усилен режим работы санитарно-карантинных подразделений в аэропорту «Харьков» и в международном автомобильном пункте пропуска «Гоптовка».

«По состоянию на 13 июня эпидемическая ситуация на территории области является контролируемой, стабильной, групповых заболеваний среди населения области, болельщиков и гостей чемпионата на зарегистрировано», - говорится в сообщении СЭС.