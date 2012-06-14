Ситуация по инфекционным болезням мониторится круглосуточно
11:04, 14 июня 2012Новости регионов
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На время Евро-2012
В Харьковской области на время Евро-2012 введен круглосуточный мониторинг заболеваемости населения инфекционными болезнями.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной санитарно-эпидемиологической службы.
На время Евро-2012 усилен режим работы санитарно-карантинных подразделений в аэропорту «Харьков» и в международном автомобильном пункте пропуска «Гоптовка».
«По состоянию на 13 июня эпидемическая ситуация на территории области является контролируемой, стабильной, групповых заболеваний среди населения области, болельщиков и гостей чемпионата на зарегистрировано», - говорится в сообщении СЭС.
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