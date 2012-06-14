Взрывчатки в центре Киева не выявили

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов на Майдане Незалежности и улице Крещатик во время проверки анонимного сообщения об их заминировании.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Киеве.

«Правоохранители тщательно обследовали указанные неизвестным места и прилегающую к ним территорию. Подозрительных и взрывоопасных предметов обнаружено не было», - подчеркивается в сообщении.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания мужчины, который совершил ложное сообщение о заминировании. По данному факту ведется проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 259 Уголовного кодекса Украины «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

Как сообщал УНИАН, в 16.30 по линии «102» поступило сообщение от анонима о закладке взрывного вещества в центре Киева.

На место немедленно была направлена следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба, кинологи и ряд других оперативных подразделений.



