В Киеве спор двух водителей на дороге закончился стрельбой

В Киеве на Большой кольцевой дороге возле супермаркета «Эпицентр» в Соломенском районе двое водителей не поделили дорогу, в результате чего один начал стрелять из травматического оружия в другого.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, инцидент произошел сегодня около 16.10.

По данным ГАИ, водитель автомобиля «Мерседес» получил ранение в живот и был госпитализирован.

Водитель автомобиля Honda CR-V, стрелявший в направлении «противника», скрылся с места происшествия, однако был выявлен по месту жительства в одном из домов на ул. Клинической. Помогли очевидцы, которые запомнили номер его автомобиля.

В настоящее время правонарушитель доставлен в Соломенский райотдел милиции для дачи объяснений.