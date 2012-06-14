5-летний мальчик поджег растворитель: огонь перебросился на ребенка

В Сумской области из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющимся веществом 5-летний ребенок получил многочисленные ожоги ІІ-ІІІ степени.

Как сегодня сообщает пресс-служба МЧС Украины, несчастный случай произошел вечером 12 июня в селе Курган Лебединского района.

Как выяснилось, мальчик вместе со старшим братом игрался на улице. Забавой для них был легковоспламеняющийся растворитель «Уайт спирит». Налив растворитель в ведро, они его подожгли. От вспышки огонь перебросился на тело мальчика, в результате чего он получил многочисленные ожоги.

Ребенка отвезли в районную больницу г. Лебедин, а оттуда в Сумскую областную детскую больницу. В настоящий момент мальчик находится в реанимационном отделении, врачи оценивают состояние здоровья ребенка как тяжелое.